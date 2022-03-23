Bilecik'te "Vefa" dayanışması Yaşlı ve engelli 276 kişiye evde bakım hizmeti veriliyor İstihdam edilen vatandaşlar da ihtiyaç sahibi bireylerden oluşuyor

Bilecik'te "Vefa" projesi kapsamında 8 araç ve 27 personel görevlendirdiklerini belirten Vali Dr. Kemal Kızılkaya, "Toplamda 276 öz bakımını yerine getiremeyen engelli ve korunmaya muhtaç yaşlı bireylere hizmet verilmektedir" dedi.

Bilecik'te valilik talimatıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından "Vefa" projesi başlatıldı. Proje kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinin temizlenmesi ve muhtaç durumda olan ihtiyaç sahibi kişilere istihdam sağlanması hedefleniyor. Vefa projeleriyle Yaşlılara Saygı ve Engeliler Haftası gibi özel günlerin daha çok anlam kazandığının altını çizen Vali Kızılkaya, “Toplum yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı gözetmelidir. Sadece özel günlerde onları anarak değerli kılamayız. Düzenli ve programlı bir şekilde ihtiyaçlarının belirlenip karşılanması bizlerin asli sorumluluğudur. Bu minvalde bizler de Bilecik merkez ve tüm ilçelerinde Vefa projesini başlatmış bulunuyoruz. 2022 yılı sonuna kadar projemiz devam edecek ve gelecek yıllarda da projenin planlamasını yapacağız” dedi.



"8 araç görevlendirilip 27 personel istihdam edildi"

Vali Kızılkaya, proje kapsamında hastalık veya engellilik sebebiyle öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlar ile korunmaya muhtaç yaşlılara evde temizlik hizmetinin ayda en az 2 defa olmak üzere devam edeceğini belirtti. Kızılkaya, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca 2 milyon 526 bin 769 TL bütçeyle finanse edilen Vefa projesi kapsamında Bilecik genelinde 8 araç görevlendirilip 27 personel istihdam edilerek toplamda 276 öz bakımını yerine getiremeyen engelli ve korunmaya muhtaç yaşlı bireylere hizmet verilmektedir. Ayrıca istihdam edilen kişiler de yine proje kapsamında desteklenen ihtiyaç sahibi bireylerden oluşmaktadır" ifadelerine yer verdi.

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