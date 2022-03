Belediye Başkanı Şahin açığa alındı, süt dağıtımı durdu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in 2 aylığına geçici olarak görevden alınmasının ardından her hafta çocuklara yapılan süt dağıtımının durması tepkilere sebep oldu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, danışmanın karıştığı rüşvet olayının ardından 20 gün önce İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak soruşturmanın selameti açısından 2 aylığına geçici olarak görevden alınmıştı. O tarihe kadar her hafta ihtiyaç sahibi ailelerin 550 çocuğuna düzenli olarak dağıtılan süt dağıtılmaya başladı. Ailelere çocuk sayısına göre 3 ile 5 litre süt dağıtılırken, 20 gündür dağıtılmayan sütler isyan ettirdi.

Anavatan Partisi'nden (ANAP) 18. ve 19. dönem Bilecik Milletvekili olan eski Belediye Başkanı Mehmet Seven, bu duruma duyarsız kalmayarak, "Semih Şahin başkandan sonra çocuklara dağıtılan sütler dağıtılmıyormuş. Bu garip, çocukların sütünü dağıtın" dedi.

