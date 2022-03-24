Vali Kızılkaya siyasi partilere iade-i ziyaret gerçekleştirdi

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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte bulunan siyasi parti temsilcilerine iadei ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Başkanı Serkan Yıldırım'a, İYİ Parti İl Başkanı Hakan Sakarya’ya ve diğer partilere iadei ziyarette bulundu. Karşılıklı görüş alışverişi ve sohbet şeklinde geçen ziyaretlerde il başkanlarından bilgiler alan Vali Kızılkaya, il başkanlarına ve parti üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretlerini sonlandırdı.

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