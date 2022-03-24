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Jandarma 39 kadının telefonuna KADES uygulaması indirdi

İHA

Jandarma 39 kadının telefonuna KADES uygulaması indirdi

Bilecik'te jandarma ekipleri, köylerde bayanlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgi verdi. 39 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, temel bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgi verdi.

39 kadının telefonuna KADES uygulaması indirdi
Bilecik'in İnhisar ilçelerinde kurulan stantlarla 6284 sayılı kanun ve KADES uygulaması hakkında 428 kadına KADES broşürü dağıtıldı. 39 kadının telefonlarına telefonuna KADES uygulaması yükleyen ekipler, şiddetin her türüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini, bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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