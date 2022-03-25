Gölpazarı'nda halk toplantısı yapıldı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki halk toplantısında İlçe Kaymakamı Efecan Şahin ve ilgili kurum müdürleri vatandaşların taleplerini dinledi.

Gölpazarı Orta Mahalledeki Kur'an kursu toplantı salonundaki toplantıda Kaymakam Efecan Şahin, vatandaşların taleplerini dinleyerek, ilgili kurum müdürlüklerine not aldırdı. Şahin, "Vatandaşların taleplerini dinleyerek, ilgili kurum müdürleri ile talebi olanları yüz yüze buluşturduk. Toplantıların bütün mahalle ve köylerde sürekli yaparak insanımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımız taleplerini takip edeceğimden şüpheleri olmasın" dedi.

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