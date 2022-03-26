Gençlerin gözde rock gruplarından Zakkum, Bilecik’i salladı

Ünlü rock grubu Zakkum, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Bilecikli vatandaşlarla buluştu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde eğlenceli anlar yaşandı.

Kentte kültürel ve sanatsal hayatı ayakta tutmak ve korumak için Bilecik’te etkinlik düzenlemek isteyen özel girişimcilere mekan ve iletişim destekçisi olmaya devam eden Bilecik Belediyesi, Zakkum konseriyle gençlerin gönlünü bir kez daha fethetti. En sevilen şarkılarını Bilecikliler için seslendiren ünlü rock grubu Zakkum, performansıyla gençlerden tam not aldı. Neredeyse tüm şarkılara ayakta eşlik eden gençler doyasıya eğlendi.

Geceye eşi Güler Tüfekçioğlu ile katılan Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, gençlerin coşkusuna dikkat çekerek; “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızı aydınlığa taşıyacak gençlerimizle bu güzel gecede bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gözlerinizdeki ışık daim olsun gençler. Bu güzel performansları için grup üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Etkinliklerimiz devam edecek. Her şey siz gençler ve geleceğimiz için” ifadelerini kullandı.

Gençler izledikleri konserden duydukları memnuniyeti dile getirirken böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ve Bilecik Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.