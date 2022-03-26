Lider Bilecikspor geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi

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Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu 17. hafta müsabakaları sona ererken, lider Bilecikspor geriye düştüğü maçı kazandı.

Söğüt İlçe Stadı’nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig b grubu 17. hafta müsabakasında Bilecikspor, deplasmanda Kürespor’u 31 yendi. Maça iyi başlayan ev sahibi Kürespor, maçın 17. dakikasında 10 öne geçti. Maçın 32. dakikasında Bilecikspor bir korner atışı kazandı. Ceza sahasına yapılan ortayı U16 oyuncusu olan ilk defa A Takım ile maça çıkan Baran Özdemir düzgün kafa vuruşuyla durumu 11‘e getirdi. Maçın 41. dakikasında Volkan Tümok, Bilecikspor’un ikinci golünü attı. Maçın 64. dakikasında Salih Yıldız Bilecikspor’un üçüncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçında skoru olurken, Bilecikspor puanını 49’a çıkarak liderliği sürdürdü.

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