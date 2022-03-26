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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecikspor kadın futbol takımı bir düzineden fazla gol attı

İHA

Bilecikspor kadın futbol takımı bir düzineden fazla gol attı

Kadınlar 3. Lig D grubu ilk hafta müsabakasında Bilecikspor kadın futbol takımı deplasmanda bir düzineden fazla gol attı.
Kadınlar 3. Lig’i ilk haftası geçtiğimiz hafta oynan müsabakalarla başlarken, Bursa temsilcisi Çimenspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle stadın temizlenmemesi nedeniyle iptal edilmişti. İptal edilen müsabaka dün oynarken, Bilecikspor kadın futbol takımı Çimenspor deplasmanda 130 mağlup etti. Maça iyi başlayan Bilecikspor kadın futbol takımı müsabakanın 8’inci dakikasında Özlem Aktaş, 21’inci dakikasında Cansu Şahin, 25’inci dakikasında Canan Bakaç, 32 ve 40’ncı dakikasında Arife Dinar’ın golleriyle ilk yarıyı 50 önde kapattı. Maçın ikinci yarısının 48’inci dakikasında İrem Durmuş, 55’inci dakikasında Cansu Şahin, 62 ve 64’üncü dakikalarında Arife Dinar, 75’inci dakikasında Sümeyye Kaya, 80’inci dakikada Arife Dinar, 85’inci dakikasında Cansu Şahin ve 86’ncı dakikada Canan Bakaç’ın golleriyle maçı 130 kazandı. 5 takımlı ligde Bilecikspor kadın futbol takımı ligin ilk haftasında averajla liderliğe yükseldi.
Bilecikspor kadın futbol takımı ligdeki ikinci maçına kendi sahasında Ağaköyspor ile karışılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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