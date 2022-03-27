Başkan Bakkalcıoğlu'dan Göynüceklilere ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Göynücek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği dernek ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bakalcıoğlu, Göynücek köyü sakinleri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu ziyarette, dernek üyeleri ile sohbet ederek yapılacak projeler ile belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dernek üyelerinin istek ve taleplerini de dinleyen Bakalcıoğlu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaretinde, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Yavuz Bektaş ve Sezai İnci eşlik etti. Ayrıca Dernek Başkanı Şenol Bahçe, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Kahri İnci, Göynücek Köyü Muhtarı Beytullah Gül ve dernek üyeleri de ziyarette yer aldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakkalcıoğlu, “Göynücekliler Derneği’ni ziyaret ederek hemşehrilerimiz ile sohbet etme fırsatı bulduk. Bu akşam sıcak ve samimi sohbetleri ile bizleri ağırlayan Göynücek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanımız Şenol Bahçe'ye, Yenidoğan Mahalle Muhtarımız Kahri İnci’ye, Göynücek Köyü Muhtarımız Beytullah Gül’e ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

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