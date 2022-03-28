Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük VitrasporEskişehir Yunusemrespor maçını izledi.
Bozüyük'te oynanan Bozüyük VitrasporEskişehir Yunusemrespor karşılaşmasını Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu ile birlikte tribünden izleyen Başkan Bakkalcıoğlu, takıma destek verdi. Karşılama 00 beraberlikle sonuçlanırken, maçın ardından Başkan Bakkalcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bozüyük VitrasporEskişehir Yunusemre Spor maçı için stadımızdaydık. Maç boyunca takımımıza destek veren tüm hemşerilerimize ve taraftar grubumuza teşekkür ediyor Vitrasporumuza başarılar diliyorum" dedi.
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