Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Gülümbe rampaları girişinde meydana geldi. VezirhanBilecik karayolunda seyir halindeki Ö.K. yönetimindeki 60 BM 722 plakalı kamyon, H.U.'nun kullandığı tır ve H.İ.Ç. yönetimindeki 11 AE 655 plakalı otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı. Yaşanan kazada sürücü H.İ.Ç. ile araç içinde yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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