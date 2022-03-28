Bilecikspor ligin son haftasında 7-0 kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu'nun lideri Bilecikspor, ligin son haftasında 70 kazanarak, playoff gruplarına yükseldi.

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu'nda 18. hafta geride kalırken, lider Bilecikspor kendi evinde Karaköyspor'u 70 yendi. İstasyon Sentetik Saha'da oynanan müsabakaya iyi başlayan Bilecikspor maçın 1. dakikasında Ekrem Dal'ın golüyle 10 öne geçti. Maçın 3. dakikasında Ahmet Selçuk durumu 20'a getirdi. Maçın 5. dakikasında Eğit Tabak Bilecikspor'un 3. golünü kaydetti. Karaköyspor, ilk 5 dakikada kalesinde 3 gol görürken, bu golden sonra Bilecikspor oyunu rölantiye aldı. Maçın 40. dakikasında Ali Çukadar'ın golüyle skor 40 olurken, ilk yarı da bu golle sonuçlandı. İkinci yarıya da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 62. dakikasında Ali Çukadar'ın golüyle durumu 50'a getirdi. Maçın 77. dakikasında Ali Çukadar durumu 60'a getiren golü kaydetti. Maçın 80. dakikasında Karaköyspor nadir gelişen ataklarından birinde bir penaltı atışı kazandı. Bu atışı Bilecikspor kalecisi Ergüç Pörklü kurtardı. Maçın 85. dakikasında Ali Çukadar kendisinin 4., takımın 7. golünü kaydetti. Bu galibiyet sonrası Bilecikspor ligde 17 galibiyet 1 beraberlik ile 52 puanla ligi tamamladı. Bilecikspor, 1308 Osmaneli Belediyespor ve Osmaneli Gençlerbirliği ligde ilk 3 sırayı paylaşarak, playoff gruplarına yükseldi.

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