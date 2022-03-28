Bayırköyspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

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Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta 16. hafta geride kalırken, Bayırköyspor bitime 2 hafta kala ikinciliğe yükseldi. Lider TKİ Tavşanlı ile arasındaki puan farkı da 1'e indi.

Bölgesel Amatör Lig 3 Grup 16. haftasında Bilecik temsilcisi Bayırköyspor, Eskişehir temsilcisi Sağlıkspor'u 20 yenerek, adım adım şampiyonluğuna yaklaştı. Maça iyi başlayan iki takım ilk yarıda yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Maçın ikinci yarısının 79. dakikasında Atahan Kömürlü'nün golüyle 10 öne geçti. Golden sonra ataklarını devam eden Bayırköyspor 90. dakikada golcüsü Semih Durmuş'un golüyle durumu 20'a getirdi. Grup lideri Anadolu Üniversitesinin deplasmanda Kütahya temsilcisi TKİ Tavşanlı 10 yenilmesinin ardından grupta dengeler iyice değişti. TKİ Tavşanlı bu galibiyetle bitime 2 hafta kala 31 puanla liderliğe yükselirken, Bayırköyspor 30 puana çıktı. Anadolu Üniversitesi ve Yumusemrespor 29 puanı paylaşırken, diğer bir Bilecik temsilcisi Vitraspor 28 puana yükseldi.

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