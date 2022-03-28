Başarılı öğretmen bir ödüle daha layık görüldü 'Hayat Boyu Öğrenmede İyi Uygulama Örnekleri' alanında yazdığı makale ödüle layık görüldü

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakan Yandım'ın 'Hayat Boyu Öğrenmede İyi Uygulama Örnekleri' alanında yazdığı makale, ödüle layık görüldü.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezinde 12 yıldır Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak görev yapan Hakan Yandım, görev süresi boyunca ulusal ve uluslararası birçok projede yer aldı. Yandım, son olarak EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) Avrupa Yetişkin Eğitimi Topluluğu tarafından düzenlenen ve Türkiye’de 18 yaş üzeri herkesin katılımına açık olan makale yarışmasında 'Hayat Boyu Öğrenmede İyi Uygulama Örnekleri' alanında yazdığı makale ödüle layık görüldü.

Yandım, Ankara’da yapılan öğretmenler günü programında Bakanlık, TBMM, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığında yapılan etkinliklerde yer alarak, 2019 yılında Global Teacher Award (Küresel Öğretmen Ödülü) almaya da hak kazanmıştı. Polonya’nın başkenti Varşova’da 36 ülkeden 234 katılımcının yer aldığı uluslararası konferansta Türkiye'yi temsilen yetişkin eğitimi alanında sunumu da yapan Yandım, dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Yandım, 2019 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından düzenlenen 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü yemeğine katılan 8 öğretmenden birisi olmuştu.

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