Bozüyük’te duraklar yıkanıyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli aralıklarla devam eden çalışmalarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı duraklar yıkanarak temizleniyor.

Bozüyük’te vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak ilçe genelinde yapılan temizlik çalışmalarında kapalı ve açık durakların iç zeminleri yıkanarak daha hijyen bir hale getirilirken camlar da iç ve dış cepheleri olmak üzere temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. Ayrıca ilçe genelinde cadde ve sokaklardaki çöp toplama, sokak süpürme ve mıntıka temizliği çalışmaları da kesintisiz olarak devam ediyor. Havaların ısınması ile birlikte adeta bir bahar temizliğini andıran duraklardaki detaylı temizlik çalışmalarının düzenli aralıklar ile devam edeceğini öğrenildi.

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