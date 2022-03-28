Dünya Tiyatro Günü’nde “Bu Toprağın Çocukları Buluşuyor” sahnelendi

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Bozüyük’te 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde “Bu Toprağın Çocukları Buluşuyor” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun ilk oyunu olan ve geçtiğimiz hafta 14. Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katılan oyun bir kez daha Bozüyük izleyicisiyle buluştu. Biletleri önceden tükenen ve kapalı gişe oynayan oyun öncesinde 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Ulusal Tiyatro Bildirisi okundu. Ardından sahnelenen oyun beğeni ile izlendi.

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