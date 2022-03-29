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Sıfır atık ve geri dönüşüm temasından esinlenerek oluşturulan ‘Kitap Kafe’ hizmete açıldı İl Müdürü Seyfettin Yıldız, “Toplam bin 11 kitap toplamış bulunmaktayız"

İHA

Sıfır atık ve geri dönüşüm temasından esinlenerek oluşturulan ‘Kitap Kafe’ hizmete açıldı İl Müdürü Seyfettin Yıldız, “Toplam bin 11 kitap toplamış bulunmaktayız"

Bilecik İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün sıfır atık ve geri dönüşüm temasından esinlenerek oluşturduğu ‘Kitap Kafe’ hizmete açıldı.
Bilecik Halk Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle hizmete sunulan ‘Kitap Kafe’nin açılışına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve diğer davetliler katıldı.
“Kitap kafemizde bin 11 kitap toplamış bulunmaktayız"
Halk Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen açılış töreninde konuşma yapan İl Müdürü Seyfettin Yıldız, "El emeği göz nuru ürünlerimizle bezemiş olduğumuz kitap kafemizde 293'ü dergi, 98'i sınavlara hazırlık olmak üzere toplam 1011 kitap toplamış bulunmaktayız" diye konuştu.
“9 bin 76 kursiyere dokunma şansı yakalamış bulunmaktayız”
20202021 yılı döneminde salgına rağmen 539 kurs açtıklarını belirten Yıldız, "7 bin 959 kursiyere kurs verildi. 1 Eylül 2021'den bugüne 623 kurs açarak toplamda 9 bin 76 kursiyere dokunma şansı yakalamış bulunmaktayız" dedi.
Öte yandan Halk Eğitimi Kitap Günleri'ne katkı veren kişilere protokol tarafından teşekkür belgeleri takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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