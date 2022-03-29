Minik öğrenciler, deprem karşı bilinçlendi

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü depreme karşı çocukları bilinçlendirmek amacıyla eğitim verdi.
Bilecik AFAD İl Müdürlüğü afetlere yönelik farklı alanlardaki eğitimlerine devam ediyor. Son olarak Merkez ve Bozüyük ilçelerinde anaokulu öğrencilerine deprem eğitimi verildi. Eğitimlerde afet bilinci, afetlerde doğru davranış şekilleri ve çökkapantutun uygulama çalışmaları yapıldı. Eğitimde fiziksel koşullar birebir yaşatıldı. Minikler deprem anındaki ve sonrasındaki doğru davranışlar ile ilgili refleks oluşturmayı öğrenerek, deprem karşısında kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğrendi.
Eğitimin ardından, çocuklar için çizgi film izletilmesi ve AFAD Çocuk Dergisi dağıtımı yapılarak eğitime son verildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.