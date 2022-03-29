Minik öğrenciler, deprem karşı bilinçlendi

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü depreme karşı çocukları bilinçlendirmek amacıyla eğitim verdi.

Bilecik AFAD İl Müdürlüğü afetlere yönelik farklı alanlardaki eğitimlerine devam ediyor. Son olarak Merkez ve Bozüyük ilçelerinde anaokulu öğrencilerine deprem eğitimi verildi. Eğitimlerde afet bilinci, afetlerde doğru davranış şekilleri ve çökkapantutun uygulama çalışmaları yapıldı. Eğitimde fiziksel koşullar birebir yaşatıldı. Minikler deprem anındaki ve sonrasındaki doğru davranışlar ile ilgili refleks oluşturmayı öğrenerek, deprem karşısında kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğrendi.

Eğitimin ardından, çocuklar için çizgi film izletilmesi ve AFAD Çocuk Dergisi dağıtımı yapılarak eğitime son verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.