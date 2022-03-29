Tarihi Lefke Bezi, Katar ve Fransa'nın ardından Avrupa Birliği ülkelerine gidecek Yurtdışına gidecek ürünlerin yanına Lefke Bezi koyulacak

Bilecik'te faaliyet gösteren bir firma yurtdışına gidecek ürünlerinin yanına tanıtım için Lefke Bezi koyacağını açıkladı.

Sera için gerekli malzemeler üreten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Levent Özdağ, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifini ziyaret etti. Burada el emeği göz nuru ürünlerin el dokuma tezgahında işlendiği gören Özdağ, Lefke Bezi'ni ihraç edeceği ürünlerin yanında yurtdışı pazarlara gönderme kararı aldı. El dokuması Lefke Bezi ürünlerinin Katar ile başlayan ihraç potansiyeli Fransa ile devam ederken, iş adamı Levent Özdağ’ın destekleriyle diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerine de ulaşacağını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Kadın istihdamı için çok değerli olan bu katkılarla Kadın Girişimciler Kooperatifimiz hızla büyümesini sürdürecek. Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifimizin ürettiği Tarihi Roma dönemine dayanan Lefke Bezimizin pazarlanmasına ve ihracını destek veren İşadamı Levent Özdağ’a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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