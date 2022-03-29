Emniyetin aldığı 25 seyirci kotası kararına taraftarlardan tepki

Bilecik'te il şampiyonluğu ve ardından Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme için bu hafta sonu başlayacak playoff grubunun oynanacağı statlar belirlendi. Emniyet, statlarda güvenlik alamayacağını söyleyerek, 25 seyirci kotası koydurdu.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 20212022 sezonu sona ererken, A ve B grubunda yer alan ilk 3 takım playoff şampiyonluğu için mücadele edecek. A grubunda lider Söğütspor, 1299 Bilecik Kulübü ve Gölpazarı Belediyespor'la, B grubunda da Bilecikspor, 1308 Osmaneli Belediye Spor ile Osmaneli Gençlerbirliği ilk 3 sırada yer aldı. 6 takım şampiyonluk için playoff'ta mücadele edecekler. Playoff grubu kura çekimi Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleştirildi. Kura çekilişine Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, kulüp başkanları ve yöneticiler katıldı.



25 seyirci kotası koyuldu

Kura çekimi sonrası maçların tarafsız sahalar olan Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ilçe statları ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Bu karar sonrası kura çekiminde bulunan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı personel, emniyet müdürüyle görüşerek, statlarda önlem alamayacakları gerekçesiyle 25 seyirci kotası koydurdu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda ise seyircisiz oynanmasını talep etti. Yaşanan istişareler sonrası ASFK'nin itirazı da işe yaramazken, maçlara 25 seyirci kotası koyuldu.



Taraftarlar tepki gösterdi

Bu kota sonrası Söğütspor, 1299 Bilecik Kulübü ve Gölpazarı Belediyespor, Bilecikspor, 1308 Osmaneli Belediye Spor ve Osmaneli Gençlerbirliğispor taraftarları sosyal medyadan karara tepki gösterdiler. Taraftarlar, bu kararı 'saçmalık' olarak nitelendirirken, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'dan destek istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.