Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Bilecik'te yalnız yaşayan 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Dereli köyünde yalnız yaşayan Necati Altay'ı (82) ziyarete gelen bir yakını, şahsı yerde yatar vaziyette buldu. Yaşlı adamın yakını hemen jandarma ve muhtara haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Necati Altay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptıkları incelemenin ardından merhumun cansız bedeni Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

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