Erzincan İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde Necati Altay (82), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Dereli köyündeki evinde yalnız yaşayan Necati Altay, ziyaretine gelen bir yakını tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Altay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gölpazarı Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, olay ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-03-29 16:30:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.