Başkan Bakkalcıoğlu’ndan dart şampiyonlarına ödül

20212022 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları Genç Erkekler Dart Türkiye Şampiyonu Özel Sınav Koleji Dart Takımı, Okul Müdürü Ömer Boğaz ve öğretmenleri ile birlikte Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.



Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden; Özcan Karagöz, Ahmet Kayra Çivici, Batuhan Kırlı ve Mustafa Kılıçkaya’dan oluşan şampiyon dart takımı, öğretmenleri ve Okul Müdürü Ömer Boğaz ile birlikte Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Şampiyonluk sevincini Başkan Bakkalcıoğlu ile paylaşan başarılı sporcular, Başkan Bakkalcıoğlu’na şampiyona ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Genç Erkekler Dart Türkiye Birincisi olan takımın sporcularını ve öğretmenlerini tek tek tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu, geleceğimizin teminatı gençlerin çeşitli spor dallarında elde etmiş oldukları başarılardan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek “Sizler bizim mutluluk ve gurur kaynağımızsınız. Çok daha büyük başarılar elde edeceğinize inanıyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız.” dedi.



Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda, 20212022 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları Genç Erkekler Dart Türkiye Birincisi Özel Sınav Koleji Dart Takımı’nı hediyelerle ödüllendirdi.

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