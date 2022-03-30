Özel çocuklar fidan dikimi gerçekleştirildi

Bilecik'te Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde, çocukların doğa ile olan bağlarının güçlendirilmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü Bilecik Özel Eğitim Okulu’nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bilecik Özel Eğitim Okulu öğrencileri için okul bahçesinde çam ağacı dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkanı Muharrem Tüfekçioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Emin Türker, Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ve diğer davetliler katıldı.

Fidanları toprakla buluşturan öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Fidanlara can suyu veren öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Bugün sadece doğaya yeni fidanlar kazandırmadık, özel kalplere sahip miniklere de doğa sevgisini aşıladık” ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere özel anlar yaşatan fidan dikim etkinliği çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

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