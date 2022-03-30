İnönü Savaşları Şehitliği’nde hazırlıklar sürüyor

2. İnönü Zaferi’nin 101'inci yıl dönümü nedeniyle Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği’nde yapılacak anma töreni için hazırlıklar sürüyor.

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından Akpınar Mahallesi’nde bulunan İstiklâl Savaşı’nın Metristepeİnönü istikametinde gelişen ve tarihte 'İnönü Savaşları' olarak bilinen savaşların geçtiği bölgede yer alan şehitlik içerisinde genel temizlik çalışması yapıldı, yürüyüş yolları ve şehitlik süpürülerek temizlendi. Ayrıca Şehitliğin duvarları boyanarak daha bakımlı hale getirildi.

Yapılacak tören hakkında bilgi veren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "İnönü Zaferi’nin 101'inci yıl dönümü nedeniyle 1 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak anma törenleri ilk olarak saat 10.30'da Metristepe Zafer Anıtı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması, saygı atışı ve Şeref Defterinin imzalanması ile başlayacak. Ardından Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği’nde devam edecek anma programında anıta protokol tarafından çelenkler sunularak saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşımız okunacak ve saygı atışı yapılacak. Programın devamında öğrenciler tarafından okunacak şiirler ile protokol üyeleri tarafından yapılacak konuşmalar yer alırken Kur’anı Kerim tilaveti yapılarak şehitlerimiz için dua edilecek. Anma programı Şehitlik Defteri’nin imzalanması ve Şehitlik ziyareti ile sona erecek" dedi.

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