ASKOM 15. Bölge toplantısı Bilecik'te yapıldı

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) 15. Bölge illeri toplantısı Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı.

15. Bölge ASKOM toplantısı Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illerinin katılımı ile yapıldı. Toplantıya Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile sağlık hizmetleri ve kamu hastaneleri başkanları ve yardımcıları, illerdeki kamu, üniversite, özel hastanelerin başhekimleri ve diğer sağlık yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, acil sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak adına yapılan ASKOM toplantılarının önemine değinerek, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantı bölgedeki iller arasındaki sevk ve sevk koordinasyonlarının değerlendirilmesinin ardından son buldu.

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