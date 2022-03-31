Bilecik'te jandarmanın yakaladığı 4 hırsız tutuklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çeşitli malzemeler çaldıkları belirlenen ve jandarma tarafından yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Alınan bilgilere göre; Gölpazarı'nda son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı jandarma tarafından yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucu, Aktaş köyünde bir yaşam konteynırı içerisinden 1 adet jeneratör, 2 adet traktör aküsü, 1 adet tavuk tüyü yolma makinesi, 1 adet basınç tankı ve 1 adet çapa motorunu çalan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan H.Ü., R.Ü., B.K. ve S.B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderdi. Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.N. isimli şahsı arama çalışmaları da devam ediyor.

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