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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osman Davarcı 3'ncü kez başkan seçildi

İHA

Osman Davarcı 3'ncü kez başkan seçildi

Söğüt Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulu yapılırken, 2 dönemdir başkanlık yapan Osman Davarcı yeniden başkan seçildi.
Söğüt Belediye Kültür Merkezi'nde 538 üyesi bulunan öğüt Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Osman Davarcı'nın yanı sıra Cuma Koçoğlu ve Ülkü Adlı da aday oldu. 381 üyenin sandığı gittiği seçimde Osman Davarcı 219 oy olarak yeniden başkan seçildi. Cuma Koçoğlu 132, Ülkü Adlı ise 26 oy aldığı seçimde 4 oy geçersiz sayıldı.

"Rabbim esnaf arkadaşlarımıza hizmet etmeyi nasip etsin"
Seçim sonrası tüm üyelere teşekkür eden Osman Davarcı, "Bundan önceki dönemlerde de olduğu gibi bu dönemde yine esnaf arkadaşlarımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımızın talepleri ve teveccühü ile yapılan seçimde bizlere görev verildi. Bundan önceki dönemde birlikte görev yaptığımız yönetim kurulu arkadaşlarıma kalbi teşekkürlerimi belirtmek, yeni dönem yönetim kurulu arkadaşlarıma da şimdiden başarı dileklerimi belirtmek isterim. Ayrıca gerek seçim öncesinde, gerek seçim esnasında ve seçim sonunda bizlere desteklerini esirgemeyen esnaf arkadaşlarıma müteşekkirim. Özellikle bugün hizmet yarışına girdiğimiz diğer adaylara ve yönetim kurullarına, seçim öncesi ve seçim sürecindeki olgun, centilmen ve saygılı tutumlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim sağlıkla Söğüt’ümüze, esnaf arkadaşlarımıza hizmet etmeyi nasip etsin" dedi.

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