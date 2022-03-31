Bilecik'te ticari taksi ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı

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Bilecik'te ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Güner ve Hilmi Mercimekoğlu caddelerinin birleştiği kavşakta meydana geldi. Güner Caddesinde seyir halindeki Ahmet Er (59) yönetimindeki 11 T 0021 plakalı ticari taksi, kavşağa geldiğinde Hilmi Mercimekoğlu Caddesinde seyir halindeki Aksun Ercüment (53) idaresindeki 11 ABC 798 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 11 ABC 798 plakalı otomobil içinde yolcu olarak Gökçen Ercömart (48) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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