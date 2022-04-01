Kadınlar 3. Lig Kurşunlu Gençlik ve Spor: 0 :Bilecikspor:3

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Kadınlar 3. Lig D Grubu 3'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor kadın futbol takımı deplasmanda işi ilk yarıda bitirdi.

Bursa Atıcılar 3 Nolu Çim Saha'da oynanan Kadınlar 3. Lig D Grubu 3'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor, Kurşunlu Gençlik ve Spor'u 30 yenerek, liderliği sürdürdü. Maça iyi başlayan Bilecikspor kadın futbol takımı maçın 11'inci dakikasında Canan Bakaç'ın golüyle 10 öne geçti. Maçın 27'inci dakikasında Arife Dinar durumu 20 getiren golü kaydetti. Maçın 44'üncü dakikasında Cansu Şahin durumu 30'a getirdi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. Maçın ikinci yarısında karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Bilecikspor kadın futbol takımı deplasmanda maçı 30 kazandı. Bu galibiyetle ligde 3'de 3 yapan kızlar 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Öte yandan Bilecikspor kadın futbol takımı 5 takımlı grupta 4'üncü haftayı BAY geçecek.

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