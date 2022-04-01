Eğitim ve araştırma amaçlı 180 adet meyve fidanı toprakla buluştu

Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) koordinatörlüğüyle, Aşağıköy mevkinde yer alan uygulama alanına, eğitim ve araştırma amaçlı 180 adet meyve fidanı dikildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TUAM bünyesinde Aşağıköy mevkinde yer alan uygulama alanında eğitim ve araştırma amaçlı meyve dikimi gerçekleştirildi. Yetiştiriciliği yöre iklim koşullarına uygun ve ekonomik değeri yüksek olan; iki farklı çeşit ceviz, iki farklı çeşit Trabzon hurması, incir, ahududu ve aronya bitkilerinden oluşan 180 adet fidan yaklaşık 3 bin metre karelik alana dikildi.

Arazi hazırlığı ve dikim noktalarının belirlenmesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı ve TUAM Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi Sinem Öztürk Erdem gözetiminde Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirildi. Gerçekleşen fidan dikim etkinliğine Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve idari personeli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir dikimi gerçekleştirilen fidanların hem öğrencilerin eğitimlerine hem akademik çalışmalara hem de bölge tarımsal faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

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