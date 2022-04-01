Bilecik'te bir kütüphane açılışı daha gerçekleştirildi

“Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi ile Bilecik'te bir kütüphanenin açılışı daha gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi ile Bilecik’in İnhisar ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal ve diğer davetliler katıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, kente bir kütüphane daha kazandırmanın sevinci içerisinde olduğunu belirterek, “Kitapsız yetişen çocuk, susuz büyüyen ağaca benzer ilkesi ile bizlerde kitapsız okul, kitapsız çocuk kalmasın dedik. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yeni kütüphaneleri hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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