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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te bir kütüphane açılışı daha gerçekleştirildi

İHA

Bilecik'te bir kütüphane açılışı daha gerçekleştirildi

“Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi ile Bilecik'te bir kütüphanenin açılışı daha gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi ile Bilecik’in İnhisar ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal ve diğer davetliler katıldı.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, kente bir kütüphane daha kazandırmanın sevinci içerisinde olduğunu belirterek, “Kitapsız yetişen çocuk, susuz büyüyen ağaca benzer ilkesi ile bizlerde kitapsız okul, kitapsız çocuk kalmasın dedik. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yeni kütüphaneleri hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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