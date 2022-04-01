İki milyonluk yatırım toprak kayması nedeniyle tehlike altında

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulduğu zeminin kayması nedeniyle 2 milyonluk yatırım tehlike altında.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi Karaçay Mevkii 2016 yılında 2 milyon lira harcanarak yapılan Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi toprak kayması nedeniyle tehlike altında. 2020 yılında hafif hafif başlayan toprak kaymasına herhangi bir önlem alınmazken, geçtiğimiz günlerde daha da çok kayan toprak Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi sınıra ulaştı. Bu alanda gerekli önlemler alınmazsa içinde yüzlerce hayvan barındıran barınakta çalışanlar ve hayvanların tehlike altında olduğu belirtiliyor.

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