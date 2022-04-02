Bozüyük’te Otizm Farkındalık etkinliği düzenlendi

Bozüyük’te 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeni ile Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokuluOrtaokulu ve Meslek Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Sosyal Hizmetler Müdürü Murat Akcan, okul öğrencileri ve aileleri ile öğretmenler katıldı. Etkinlikte konuşan okul Müdürü Muhammed Salih Yıldırım katılımcılara Otizm ile ilgili bilgiler verdi. Okul öğrencilerinin şiirler okuduğu farkındalık etkinliğinde protokol üyeleri ve öğrenciler günün anısına imzalar atarak mavi boya ile el baskısı yaparak Otizme dikkat çektiler. Öğrenciler tarafından Otizm Farkındalık pastası da kesilen etkinlikte ayrıca öğrencilerin el işleri sergisi de ziyaret edildi.

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