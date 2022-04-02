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Harçlıklarını hafızlık yapan öğrencilerin iftar ve sahur yemeği için bağışladılar

İHA

Harçlıklarını hafızlık yapan öğrencilerin iftar ve sahur yemeği için bağışladılar

Bilecik'te Hz. Hatice Kur’an kursunda öğrenim gören 46 yaş grubu öğrencileri kumbaralarındaki harçlıklarını hafızlık yapan öğrencilerin bir günlük iftar ve sahur yemeği için bağışladılar.
Bilecik Müftülüğü tarafından Osmanlı Erkek Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu öğrencileri için 'Hafızlarımızın İftar Sevincini Paylaşmak İster misiniz?' sloganıyla kampanya başlatıldı. Kampanyaya Hz. Hatice Kur'an kursu minik öğrencileri kumbaralarındaki harçlıklarını, Osmanlı Erkek Hafızlık Yatılı Kur’an kursu öğrencilerine iftar ve sahur yemeği için bağışladı.
“Yaşları küçük ama yürekleri büyük”
Hz. Hatice Kur’an kursunda düzenlenen 'Hoşgeldin Ramazan' adlı programa katılan İl Müftüsü Ali Erhun, miniklerin iyilik sevincine ortak oldu. Öğrencilere hediye vererek tek tek ilgilenen Müftü Erhun “Yaşları küçük ama yürekleri büyük evlatlarımız yetişiyor. Yeni nesil bizlerden daha gayretli ve daha yardımsever olacak. Yavrularımızın kurslarımızda aldığı eğitimin bu şekilde meyve verdiğini görmek bizler için mutluluk verici. Öğrencilerimizin gösterdiği bu güzel davranışın herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Böyle çocukların yetişiyor olması geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. İnşallah bu yavrularımız da abileri gibi hafız olma yolunda gayret gösterirler. Onları yetiştiren başta kurs hocalarımız Ebru Başpınar ve Canan Nur Ayyılmaz olmak üzere kıymetli ailelerini de tebrik ediyorum” dedi.

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