Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şeyh Edebali Üniversitesi kütüphanesini ziyaret eden anaokulu öğrencilerine, kitap sevgisi aşılandı.

Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencileri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezini ziyaret etti. Öğrencileri karşılayan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, kütüphane gezisinde öğrencilere eşlik etti. Kitap ve kütüphanenin önemi hakkında minik misafirlerini bilgilendiren Rektör Beydemir öğrencilerle uzun bir süre sohbet etti.

Ardından kendilerine hediye edilen masal kitapları ve Türk bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektiren miniklerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Öte yandan, ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Özgür Özcan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu'da hazırda bulundu.

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