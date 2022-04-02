Bilecik'te beton mikserini devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

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Bilecik'te seyir halindeki beton mikserini devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; BilecikOsmaneli karayolu üzerinde seyir halindeki 11 ER 651 plakalı beton mikser sürücüsü Yasin Mahken (29), VezirhanBilecik yol ayrına girdiğine aracın direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikserini devrilmesi sonucu araç sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma BilecikOsmaneli karayolunda geniş çaplı önlem aldı. Aracın çekici yardımıyla kaldırımlasının ardından trafik normale döndü.

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