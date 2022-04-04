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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ses ve İcra Yarışması Bilecik finali gerçekleştirildi

İHA

Ses ve İcra Yarışması Bilecik finali gerçekleştirildi

Gençler Ses ve İcra Yarışması Bilecik finalinde birinci olan öğrenciler, ödüllerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in elinden aldılar.
Yarışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Kampüsü, Genç Ofisi’nde gerçekleştirildi. Çok sayıda kişinin seyirci olarak katıldığı yarışmaya Türk müziği ve popüler müzik kategorilerinde toplam 25 genç katıldı. Jüri üyeleri önünde şarkı ve türkü söyleyen gençler marifetlerini sergiledi. Düzenlenen yarışmada; Türk müziği kategorisinde Kübra Özer birinci olmaya hak kazanırken, popüler müzik kategorisinde ise Muhammed İlbey Başalan birinciliği alan yarışmacı oldu.
Ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’in elinden alan Özer ve Başalan hedeflerinin, Bursa’da gerçekleştirilecek olan bölge finalini de birinci olarak bitirmek, ardından Türkiye finallerine gitmek olduğunu söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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