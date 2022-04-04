Bilecik Belediyesi tarafından Dikey Bahçede bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Kentin birçok noktasında Bilecik’i bahara hazırlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, orta refüjler, dinlenme alanları başta olmak üzere birçok mahallede faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte Bilecik Belediyesi Dikey Bahçe’de bakım ve düzenleme çalışmasını gerçekleştiren ekipler bir yandan yeni çiçek dikimi yaparken diğer yandan sulama ve ışık sistemlerine yönelik bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.