Bilecik Belediyesi tarafından Dikey Bahçede bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kentin birçok noktasında Bilecik’i bahara hazırlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, orta refüjler, dinlenme alanları başta olmak üzere birçok mahallede faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte Bilecik Belediyesi Dikey Bahçe’de bakım ve düzenleme çalışmasını gerçekleştiren ekipler bir yandan yeni çiçek dikimi yaparken diğer yandan sulama ve ışık sistemlerine yönelik bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.