(ÖZEL) 30 yaşında resim yeteneğini keşfetti, şimdi çocuklara öğretiyor Çocuklar kara kalemle çalışmasıyla resim yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor Çocuklar ‘Çizim Atölyesi Etkinliği’nde resim çizme yeteneklerini geliştiriyor Güvenlik görevlisi olan Mecit Oral, “Erken yaşta öğrenilen bir şey unutulmaz”

Bilecik Halk Kütüphanesi’nde güvenlik görevlisi olan Mecit Oral, geç fark ettiği resim yeteneğini küçük çocuklara aksettirmek için her perşembe gününü onlara ayırıyor.

Bilecik Halk Kütüphanesi’nde her geçen gün yeni etkinliklerle çocukların yetenekleri ve ilgi alanları keşfediliyor. Gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Çocuklar Bilecik Halk Kütüphanesi güvenlik görevlisi Mecit Oral’ın ‘Çizim Atölyesi Etkinliği’nde resim çizme tekniklerini aşama aşama öğrenerek sanata dönüştürüyor.

Bilecik Halk Kütüphanesi’nde güvenlik görevlisi olan Mecit Oral, çocukların resim yeteneklerini ortaya çıkarmaları için onlara her perşembe günü ders veriyor. Çocukların resim yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesinin önemine değinen Oral, “Çocuklar resim etkinliğini çok seviyorlar. Ben 30 yaşında resim yeteneğini keşfettim. Onlar benim kadar geç keşfetmesinler diye erken yaşta onlara bu yeteneklerini keşfetmede yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ortaya güzel çizimler çıkıyor. Çoğu çocuk hevesli. Resim yapmayı seviyorlar. Herkes çocuklarını kütüphaneye resim çizmeye gönderebilir” ifadelerini kullandı.



“Erken yaşta öğrenilen bir şey unutulmaz”

Oral çocukların kolay öğrenebilmeleri için aşama aşama ilerlediklerini kaydederek, “Etkinliğimizde çizgisel tarama çalışması yaptık. Ben de çocuklara nasıl öğretebilirim diye aşama aşama onlarla birlikte çiziyorum. Bu hafta elma çizmeyi denedik, aşama şeklinde. Bu şekilde daha kolay öğrenebileceklerini düşündüm. Çocuklar gerçekten çok yetenekli. Çabuk kavrıyorlar. Erken yaşta öğrenilen bir şey unutulmaz” dedi.

