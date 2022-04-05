1299 Bilecikspor Kulübünün oynadığı futbol göz doldurdu

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Bilecik 1. Amatör Lig PlayOff grubunun ilk hafta müsabakasında 1299 Bilecikspor Kulübü 20 geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi.

Gölpazarı İlçe Stadında Bilecik 1. Amatör Lig a grubunun ikinci bitiren 1299 Bilecikspor Kulübü ile b grubunu 3'üncü bitiren Osmaneli Gençlerbirliği Spor bir araya geldi. Maça iyi başlayan Osmaneli Gençlerbirliği Spor maçın 7'inci dakikasında Faruk Çetin'in golüyle 10 öne geçti. Maçın 20'inci dakikasında gelişen Osmaneli Gençlerbirliği Spor atağında maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmet Bal durumu 20'a getiren golü attı. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan 1299 Bilecikspor Kulübü maçın 75'inci dakikasında Onur Keçeci golüyle durumu 21'e getirdi. Maçın 83'üncü dakikasında Can Karaman 1299 Bilecikspor Kulübü'nün ikinci golünü kaydetti. Bu golden sonra maçta maçta gol olmazken müsabaka 22 sonuçlandı.

6 takımlı Bilecik 1. Amatör Lig PlayOff grubunun ilk hafta 1308 Osmaneli BelediyesporGölpazarı Belediyespor'u 10 yenerken, SöğütsporBilecikspor maçı golsüz sonuçlandı.

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