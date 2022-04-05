Eskişehir'den Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyaret

Eskişehir Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü personeli, Kütüphane Haftası münasebetiyle Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ettiler.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, daha önce kurum şehitleri adına Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ZKütüphane kurmuştu. Kütüphaneler Haftası münasebeti ile Eskişehir Tapu Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bilecik Tapu Müdürü Mehmet Temel, Bilecik Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım ve MemurSen Bilecik İl Başkanı Ercan Gönültaş, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ettiler.

Ziyarette öğrenci ve öğretmenler ile sohbet eden Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, özellikle ZKütüphanenin kullanımı ve öğrenciler üzerindeki etkileri sordu. Bilecik Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı İsmail Tetik ise, söz konusu alanın okulun en çok kullanılan sosyal etkinlik odası olduğunu, satranç turnuvaları ve benzeri etkinliklerin bu alanda yoğun olarak yapıldığını ifade etti. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Ayol ise, Eskişehir Tapu Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç’a ve beraberindekilere, ZKütüphanesinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Ayol, kütüphanenin şehit temalı olarak yapılmasının daha anlamlı olduğunu da ifade etti.

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