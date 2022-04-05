Bilecik'e yakışır bir adliye sarayı talebi Bilecik Baro Başkanı Av. Halime Kahraman: "Gelin artık Bilecik’imizi şu küçücük adliyeden kurtaralım, yerine Bilecik'imize yakışan adliye sarayımızı yapalım"

Bilecik Baro Başkanı Av. Halime Kahraman, kentteki adliye sarayın yetersiz kaldığını söyleyerek, "Gelin artık Bilecik’imizi şu küçücük adliyeden kurtaralım, yerine Bilecik'imize yakışan adliye sarayımızı yapalım" dedi.

Bilecik Baro Başkanı Av. Halime Kahraman ve beraberindeki avukatlar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla çelenk koydular. Ardından bir açıklama yapan Aynur, "Şiddetin kol gezdiği ülkemizde, hedef gösterilen meslek gruplarından birine mensup oldukları için, müvekkillerinin davaları ile özdeşleştirildikleri için, korunamadıkları için yok edilen, geciktirilen adaletin asla müsebbibi olmadıkları halde, her zaman hedefi oldukları için katledilen tüm meslektaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün yurttaşların hak arama özgürlüğünün en büyük güvencesi olan avukatların günü. Getirildiğimiz noktada, şenliklerle kutlanacak hiçbir şey görmesek de, korunacak çok fazla değer, savunulacak çok fazla hak, sahip çıkılacak çok fazla yurttaş ve yapmamız gereken çok daha fazla görev olduğunu bir kez daha bildiğimiz ve haykırdığımız gündür 5 Nisan. Yaşadığımız ağır ekonomik sorunlar, uğradığımız haksızlıklar, mesleğimize yönelik itibarsızlaştırma, hak ihlallerinin oldukça yoğun yaşanmasına rağmen, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine bağlı, demokratik ve hukuk devletinin savunucusu ve bekçisi olan biz avukatların, karamsar olmaya hakkımız yoktur, bir an bile savunmanın güçsüz düşürülmesine de tahammülümüz yoktur. Bilecik Barosu olarak hiç bir zaman susmadık ve susmayacağız" dedi.



"Gelin artık Bilecik'imize yakışan adliye sarayımızı yapalım"

Bilecik Baro Başkanı Av. Halime Kahraman, açıklamasınınn devamında, "CMK ücretlerini artık en azından asgari ücret seviyesine yükseltip, angarya olmaktan çıkaralım. Yüzde 8 olan KDV'yi avukatlık gibi hayati bir hizmette hiç olmazsa yüzde 5'e düşürelim. Gelin artık Bilecik’imizi şu küçücük Adliye’den kurtaralım, yerine Bilecik'imize yakışan adliye sarayımızı yapalım. Gelin artık hiç olmazsa yargının mensupları olarak önümüzdeki 5 Nisan’a kadar bu anlamsız, bu gereksiz işleri birlikte gündemimizden kaldıralım. Unutmayalım ki bizi bir arada tutan en büyük payda hukukun üstünlüğüne dair inancımızdır. Umut ediyoruz ve mücadeleye devam ediyoruz. Tüm bu olumsuzluklara karşın, hukukun üstünlüğü ilkesine olan sarsılmaz inancımızla, hak ve adaletin gerçekleşmesine hizmet etmekten asla vazgeçmeden; Demokrasiye, laik cumhuriyete, hukuk devletine, bağımsız yargıya ve bağımsız savunmaya inanan avukatlar olarak; cumhuriyet hukuku, hukukun üstünlüğü, demokrasi, laiklik ve insan hakları mücadelesini hiç yılmadan sürdüreceğimizi Bilecik Barosu olarak beyan ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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