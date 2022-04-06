Bozüyük’te muhtarlar iftar yemeğinde buluştu

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Bozüyük Muhtarlar Derneği tarafından iftar yemeği düzenlendi.

Bozüyük'te bir işletmede gerçekleştirilen iftar yemeğine Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle, mahalle ve köy muhtarları, il genel meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Dernek Başkanı Mustafa Terle misafirlerini kapıda karşılayarak katılanlara teşekkür etti. Ezanın okunması ile birlikte oruçlar açılarak dua edildi. İftar sonrasında konuşan Kaymakam Adem Öztürk "Ramazan ayında yardımlaşmanın dayanışmanın birlik beraberlik içerisinde olmanın güzel bir örneğini biz Bozüyük olarak verdik. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum" diyerek programda emeği geçen ve katılan herkese teşekkür etti. Daha sonra Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, muhtarlarla çay içerek sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.