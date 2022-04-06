Talim ve Tashih-i Huruf kursu tamamlandı

Din görevlilerinin Kur’anı Kerim’i doğru ve güzel okuması, mesleki bilgilerine katkı sunması amacıyla Bilecik Müftülüğünce açılan Talim ve Tashihi Huruf kursu 28 din görevlisinin katılımıyla tamamlandı.

Bilecik Müftülüğü tarafından din görevlilerinin Kur’anı Kerim’i doğru ve güzel okuması, mesleki bilgilerine katkı sunması amacıyla başlatılan ve üç ay devam eden Talim ve Tashihi Huruf kursu tamamlandı. Bilecik Merkez ve Bozüyük ilçelerinde açılan Talim ve Tashihi Huruf kursunu başarıyla tamamlayan 28 din görevlisi için program düzenlendi. Programa Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ve din görevlileri katıldı.



“Kendimizi geliştirmeli ve gayret etmeliyiz”



İmam hatip ve müezzin kayyımlarını tebrik eden Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur’anı Kerim’i güzel okumanın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bizler bu topluma örnek olarak, Rabbimizin kitabını ve Peygamberimiz Efendimiz’in güzel ahlakını öğretmekle görevlendirildik. Kur’anı Kerim’e hizmet, Rabbimizin kelamına hizmettir. Kendimizi geliştirmeli ve gayret etmeliyiz. İfa ettiğimiz vebali ağır bir görevdir. Bu görevi en güzel biçimde yapmakla sorumlu mes'ulüz. Bunu da Diyanet İşleri Başkanlığımız koordinesinde açılan kurslar sayesinde sağlamış oluyoruz. Kursumuza göstermiş olduğunuz ilgi ve kazandığınız başarıdan dolayı her birinizi tebrik ediyorum” dedi.

Müftü Erhun, program sonunda Talim ve Tashihi Huruf kursunda ders veren Eskişehir Çarşı Cami İmamHatibi Halim Özdemir’e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.