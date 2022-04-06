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Bilecik'te Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP), Mart ayı toplantısı telekonferans sistemi ile gerçekleştirildi.

‘Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri’ bağlamında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan DÖGEP Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır'ın başkanlığında yapılan toplantı telekonferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıda Din ve Ahlak Bilgisi dersi öğretiminde etkili sunum teknikleri, sunum uygulamaları ve araçları, beden dili, etkili ve güzel konuşma konuları ele alındı.

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