Jandarma otizmli çocuklarla bir araya geldi

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentteki otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Bilecik Bahçelievler anaokulunda eğitim gören otizmli çocuklarla bir araya gelen jandarma ekipleri onlara çeşitli hediyeler verdi. Birlikte zaman geçirilerek, oyunlar oynandı. Köpek unsuru ile çocuklara eğitim desteği verilerek, jandarma ekipleri otizmli bir eksiklik değil farkındalık olduğunu söylediler.

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