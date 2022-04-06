Bozüyük’te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor

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Bozüyük Belediyesi ilçe genelindeki yol düzenleme ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su/Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun olarak sürdürülen çalışmalarda son olarak Tekke Mahalle Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi’ndeki bölgesel asfalt yenileme çalışmaları devam ederken Tekke Mahalle İzzet Usta Sokak’ta ve 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde de su hatları revize çalışmaları sürüyor. Bozüyük’te ilçe genelinde altyapı ve üst yapı çalışmaları ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edecek.

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