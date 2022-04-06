İşyerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te Osmanlı AVM isimli işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi üzerinde yer alan Osmanlı Avm isimli işyerinde saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. İşyerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-04-06 23:08:07



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