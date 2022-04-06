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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşyerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

DHA

İşyerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü


Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te Osmanlı AVM isimli işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi üzerinde yer alan Osmanlı Avm isimli işyerinde saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. İşyerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2022-04-06 23:08:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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