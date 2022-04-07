Hem çiftçilere hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyorlar

TEKNOFEST 2022’de yarışacak olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri hazırladıkları projeyle hem çiftçilere hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Yaşar Can Demiral ve ekip üyeleri; Ayşenur Cankurt, Eyüp Kırca, Kübra Bakırcı ve Yeşim Merter'in Dr. Öğr. Üyesi Tarık Semiz danışmanlığında hazırladığı proje Teknofest 2022’de yarışacak.
Öğrenciler, üniversitenin, Bilecik Valiliği’nin ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle “ETA Etkin Tarım” adı altında proje geliştirmeleri yapacaklar. ‘Yerli ve Milli Etkin Tarım’ sloganı ile yola çıkılan öğrenciler “ETA” projesiyle çok fonksiyonlu tek uygulama ile bütünleşik bir yapı sağlayarak hem çiftçilere hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.
Yarışmaya katılacak öğrenciler Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Şeyh Edenbali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret ederek projeleri hakkında detaylı bilgiler paylaştılar.
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